Stadio e campo di allenamento ‘Bertoni’ E’ stata revocata la concessione alla società

E’ terminata ieri pomeriggio, intorno alle 18,30, a Palazzo pubblico, tra gli uffici e l’assessorato predisposti e il segretario generale, la riunione in cui è stata decisa la revoca immediata all’Acr Siena della convenzione e quindi dell’affidamento dello stadio Artemio Franchi e del campo di allenamento Bertoni all’Acquacalda. Una riunione in cui l’amministrazione ha integrato il procedimento già pronto la scorsa settimana, ma necessitante di alcune puntualizzazioni esaustive, dopo la ricezione della lettera, con le controdeduzioni alla precedente missiva del Comune, allo scadere del termine fissato (giovedì 11 maggio) arrivata da parte del legale del presidente dell’Acr Siena Emiliano Montanari. A confermare che l’atto partirà oggi è stato, al termine della riunione di ieri pomeriggio, lo stesso assessore allo Sport Paolo Benini (nella foto). "Il segretario generale deve avere un po’ di tempo per analizzare alcuni argomenti specifici che sono stati trattati e rispondere esaustivamente per non fornire ulteriori appigli a questa società che ha già dato dimostrazione del suo modo di procedere" aveva spiegato lo stesso Benini dopo la ricezione della lettera giovedì. Il ‘peccato originale’ la mancata realizzazione, da parte del club bianconero, dei lavori di adeguamento della tribuna e della gradinata del Franchi dal valore di circa 1,3 milioni di euro.