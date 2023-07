Stabilite le regole per l’utilizzo degli under

Il Consiglio direttivo della Lnd ha deliberato le regole per l’utilizzo degli under. In serie D (al momento ci sono le due senesi Pianese e Poggibonsi) le società dovranno schierare dal primo minuto come di consueto quattro under contemporaneamente, pena la perdita della gara a tavolino. Serviranno infatti almeno un nato dal primo gennaio 2003, due nati dal gennaio 2004 e un nato dal primo gennaio 2005. In Eccellenza almeno un nato dal primo gennaio 2003 e un nato dal primo gennaio 2004, in Promozione almeno un nato dal primo gennaio 2003 e uno dal primo gennaio 2004. Le società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori. Resta inteso che debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni.