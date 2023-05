Spettacolo al PalaFuccelli Oltre 200 le protagoniste

Lo scorso 1 maggio si è concluso il Campionato Regionale Toscano Opes di Ginnastica Ritmica, organizzato a Chiusi al Palafuccelli, dalla Asd Scintille, con il patrocinio del Comune della città di Chiusi. Il Campionato, che ha visto impegnate nei tre giorni di gara sulla pedana del PalaFuccelli oltre duecento ginnaste, in rappresentanza di associazioni provenienti da tutta la Regione, è stato incorniciato dalla presenza sugli spalti di un pubblico numeroso, che ha mostrato di apprezzare non solo il buon livello tecnico delle atlete in gara ma anche l’organizzazione impeccabile dell’evento curato dall’Asd Scintille.

Molte sono state le atlete salite sul gradino più alto del podio, individualmente ed a squadre, divise per età e livello, oltreché in ragione dell’ utilizzo dei diversi ‘attrezzi’ contemplati dalla disciplina, ovvero: nastro, palla, cerchio, clavette e fune. Le premiazioni, che hanno costituito un momento di grande emozione per le ginnaste salite sul podio, sono state dunque numerose ed hanno visto, tra l’altro, l’intervento dell’Amministrazione del Comune di Chiusi, presente in persona del vicesindaco, Valentina Frullini, la quale ha manifestato l’interesse, visto il successo dell’evento, a ripetere l’esperienza, magari ospitando nel futuro anche il nazionale Opes. Il terzo giorno si è poi vissuto un momento di grande emozione, da parte dei dirigenti, delle tecniche, del pubblico, ma soprattutto delle atlete, allorché è stata annunciata la presenza al PalaFuccelli della più volte campionessa del mondo ed olimpionica nella disciplina della Ginnastica Ritmica, Angelica Savrayuk. Ebbene la Savrayuk, la cui presenza è stata salutata con un caloroso e sentito applauso da parte dei presenti, ha sorpreso favorevolmente tutti, rispondendo all’ovazione con un sorriso smagliante per poi sedersi, con la massima semplicità, al tavolo della giuria. La campionessa ha assistito in mattinata all’intera competizione delle atlete per poi premiare le vincitrici delle singole categorie e specialità. Le ginnaste, più che emozionate, hanno ovviamente approfittato della presenza della campionessa per farsi immortalare con quella che per loro, giustamente, rappresenta un mito.