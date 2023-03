Sono ventiquattro i bianconeri convocati Anche se non al meglio presente Petrelli

Sono 24 i convocati di mister Pagliuca per la partita di questo pomeriggio con l’Alessandria. La novità è la chiamata di Petrelli: alle prese con un virus gastrointestinale, l’attaccante, nei giorni scorsi, non si è mai allenato, ma la scelta della Robur è stata di portarlo comunque in panchina (non c’è infatti il Primavera Fiaschi). Del resto il reparto offensivo – data la prolungata assenza di De Paoli e di Frediani – è a corto di uomini: in campo, al pronti via, dovrebbero trovare conferma Belloni, Disanto e Paloschi, all’inseguimento, quest’ultimo, del record di reti segnate in carriera (13 quando era al Chievo, gliene manca una). Anche in difesa, davanti alla porta presidiata dal capitano Lanni, non dovrebbero esserci sorprese, con Raimo (nella foto), Crescenzi, Riccardi e Favalli a comporre la linea. Qualche dubbio in più a centrocampo, dove è appena tornato Meli, che ha scontato a Lucca la squalifica (i bianconeri diffidati, adesso, sono Castorani, Collodel e Frediani). Se Leone sarà al solito in cabina di regia, potrebbero trovare conferma Castorani e Collodel, ma non è escluso neanche l’impiego di Buglio. La doppia espulsione, al Porta Elisa, di Manni e Berti, secondo e terzo portiere, ha portato la Robur a convocare i due giovani della Primavera Leoni e De Lucia, che indosseranno rispettivamente le maglie numero 52 e 72.