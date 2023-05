Sono tanti gli ex A cominciare da mister Indiani

Nutrito il gruppo di ex del Poggibonsi, di differenti epoche, nell’Arezzo, ospite domenica alle 15 al Lotti. A cominciare dall’allenatore Paolo Indiani, che ha tra i suoi collaboratori un altro volto noto all’ambiente di viale Marconi, il match analyst Lorenzo Nannizzi (al fianco di Indiani anche nel San Donato nel 2021-2022). Fra i componenti della rosa, il più fresco Leone di ieri è Andrea Poggesi, uno dei grandi protagonisti dello scorso torneo di serie D del team di Calderini. Il capitano dell’Arezzo è Andrea Settembrini, centrocampista che nell’estate 2011 passò dalla Pianese al Poggibonsi: due stagioni in Lega Pro Seconda Divisione per poi continuare il cammino professionistico fino a raggiungere la B. Chiude la carrellata l’attaccante Gucci, che era andato a segno contro il Poggibonsi nella gara di andata.