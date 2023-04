Sono ripresi ieri gli allenamenti all’Acquacalda

Chiusa domenica al Franchi contro l’Entella la stagione regolare (nona posizione), e in attesa di capire cosa le succederà, se e quando prenderà parte ai play off, nelle prossime ore, la Robur ha ripreso ieri mattina gli allenamenti al Bertoni dell’Acquacalda. Manni, che ha dato forfait alla vigilia dell’ultimo match con i liguri per una sindrome influenzale (con Lanni non al top, in porta il terzo portiere Berti) si è allenato regolarmente con i compagni, mentre Crescenzi, costretto a uscire dal campo per un problema fisico alla fine del primo tempo, sarà sottoposto giovedì ad accertamenti medici che stabiliranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Franco e Riccardi hanno invece proseguito con il percorso personalizzato di recupero. Il resto della squadra si è ritrovata in palestra dove ha sostenuto una seduta di esercizi con pesi liberi e poi attività cardio e pliometriche. I portieri invece sono stati impegnati in campo dal preparatore Cancarini. La preparazione dei bianconeri proseguirà giovedì pomeriggio: oggi, infatti, Lanni e compagni potranno usufruire di una giornata di riposo.