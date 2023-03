Sono pochi i dubbi e tante le certezze in casa fiorentina

Pochi dubbi e molte certezze per il San Donato Tavarnelle del duo di allenatori Buzzegoli e Ghizzani, quest’ultimo grande ex calciatore bianconero arrivato da qualche settimana a infoltire lo staff tecnico gialloblu (era già stato allenatore del club in D). Al ‘Brilli Peri’ di Montevarchi oggi la formazione neo promossa fiorentina partirà ancora col 4-3-2-1 con il tridente Galligani, Russo e Ubaldi, quest’ultimo favorito su Marzierli. In mediana al posto dello squalificato Alessio Rossi (out così come l’attaccante Noccioli) ci dovrebbe essere Regoli come mezzala destra. In cabina di regia Bovolon con il freschissimo ex bianconero Tommaso Bianchi interno di sinistra. In difesa a protezione del portiere Cardelli ci saranno Montini e Enrico Rossi sono i terzini rispettivamente destro e mancino. Nel mezzo Gorelli e Siniega. Recupera in extremis Calamai, assente da diverso tempo. Dovrebbe partire dalla panchina.