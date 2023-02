Sono partiti in ventuno per la Romagna A centrocampo le scelte sono forzate

Sono partiti in 21, ieri pomeriggio, per Rimini: la lista degli indisponibili è ancora lunga, ma la Robur inizia a intravedere spiragli di luce. Per Riccardi e Disanto, fermi per squalifica, sono rientrati dallo stop forzato Meli e Castorani (nella foto). Lanni, che ha saltato la sfida con la Torres per un problema all’adduttore, sarà al suo posto a difendere la porta bianconera, Favalli ha recuperato e Crescenzi è tornato in gruppo, rientrata la scelta di tenerlo fuori. Mancano all’appello i lungodegenti Buglio e De Paoli, oltre ovviamente a Mora, Paloschi, che potrebbe rientrare la prossima settimana, e Picchi che, anche lui infortunatosi mercoledì, sarà sottoposto a un nuovo controllo tra qualche giorno. Ammessa la conferma della difesa a quattro, davanti al capitano potrebbero agire Raimo, Crescenzi, Favalli e Verduci, anche se non è escluso l’utilizzo di Franco al centro della linea con lo stesso Favalli a sinistra. A centrocampo scelte piuttosto forzate: con Leone in cabina di regia dovrebbero trovare spazio Castorani e Meli (Collodel, dopo il lungo stop inizierà probabilmente dalla panchina); l’assenza di Disanto, infatti, costringerà Belloni ad avanzare, a comporre con Frediani e Orlando il pacchetto offensivo. Ammesso che Frediani, acciaccato, ce la faccia. Altrimenti spazio a Petrelli. Prima convocazione per l’attaccante della Primavera Theo Fiaschi che indosserà la maglia numero 57.