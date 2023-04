Sono in alto mare anche gli spareggi per non retrocedere

Con tre casi di giustizia sportiva ancora pendenti, anche per quanto concerne i play out (in programma sabato 6 maggio e sabato 13 maggio), non ci sono ancora certezze. Se l’obiettivo della Lega Pro è quello di partire con gli spareggi quando le graduatorie saranno definitive, ci saranno da aspettare gli esiti dei ricorsi dell’Imolese (girone B, ai play out), che ha subìto la medesima penalizzazione della Robur, Viterbese (girone C, retrocessa) e Monterosi (girone C, salva). A seconda di come si esprimerà la giustizia sportiva, anche in questo caso, le classifiche dei due raggruppamenti potrebbero subire delle trasformazioni. In merito al girone B, al momento, l’Imolese si giocherebbe la permanenza in categoria con la Vis Pesaro, disputando in casa la gara di andata. L’altra sfida degli spareggi salvezza sarebbe San Donato Tavarnelle-Alessandria.