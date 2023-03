"Sono entrato nello spogliatoio e ho fatto i complimenti ai ragazzi"

A quattro giornate dal termine della regular season la Mens Sana scatta sui pedali ed intravede i playoff, visto che adesso il margine su Altopascio, tredicesima è di quattro lunghezze con lo scontro diretto a favore avendo vinto entrambe le sfide. Nel post partita coach Pierfrancesco Binella analizza il successo pesantissimo dei suoi visibilmente felice per la seconda vittoria di fila lontano dal PalaEstra. "Sono entrato nello spogliatoio – ha detto l’allenatore della Mens Sana - e ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto un’impresa tecnica tattica e sportiva. Era una partita difficile, molto importante per noi e abbiamo dimostrato di avere una consapevolezza diversa rispetto a quella che avevamo nel girone di andata. Adesso abbiamo raggiunto un livello davvero importante in termini di consapevolezza appunto e sapevamo che ci sarebbe servita per vincere in un campo davvero molto complicato contro una squadra che ha talento, qualità e caratteristiche che ci hanno messo in difficoltà nei primi due quarti. Poi dopo l’intervallo lungo ci siamo adattati molto bene e siamo cresciuti spuntandola alla fine". Anche se la classifica adesso sorride Pannini e compagni non possono godersi troppo il successo ottenuto a Ponte Buggianese. Domenica alle 18 infatti arriva al PalaEstra Agliana.