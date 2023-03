"Sono contento cercavo la rete da un po’ di tempo"

A calare il poker, ieri sera Alessandro Raimo: per il terzino la prima rete in bianconero. "Sono contento – ha sorriso nel post partita –, mi mancava e lo cercavo da un po’ questo gol, mi fa stare più sereno. Sono un difensore, ma segnare è la cosa più bella che c’è nel calcio. A chi lo dedico? Ho tante persone in testa, perché tante persone mi sono vicine: i miei genitori, che mi sostengono sempre, la mia ragazza che è sempre al mio fianco. Mi auguro che ne arrivino anche altri per poter fare dediche singole…". La gioia è doppia. "Sono felice per il gol, ma anche per la prestazione e per la vittoria – ha sottolineato Raimo –. Ci volevano i tre punti, dopo tanto tempo di digiuno. L’ultimo periodo lo abbiamo vissuto comunque tranquillamente, durante la settimana abbiamo sempre lavorato bene, sapendo che prima o poi il successo sarebbe arrivato". "Ed è un bene che sia arrivata oggi – ha poi aggiunto il difensore –: ci farà affrontare meglio, con maggiore entusiasmo, i prossimi due impegni ravvicinati, con la Lucchese e con l’Alessandria. L’obiettivo, da qui alla fine, è fare il meglio possibile, per raggiungere i play off e poi la miglior posizione. Dobbiamo andare avanti di partita in partita".