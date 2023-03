Solo due anticipi Il più interessante è a Pievescola

Solo due anticipi oggi in terza: Quercegrossa-Geggiano (inizia alle 14) non ha molto da dire sul tema classifica, mentre Pievescola-Chiusdino è significativa soprattutto per i giallorossi che hanno i favori del pronostico dalla loro parte. Domani invece riesplode il duello a tre tra Rapolano, Raddese e Montepulciano Stazione. L’impegno più delicato è sicuramente quello che attende in casa il ‘Trenino’, che se la dovrà vedere con il Campiglia in un vero e proprio scontro diretto, anche se Rapolano-Monticchiello non rappresenta per i rossoblù quella che si suole definire una semplice passeggiata di salute… Meno ostica appare per la Raddese la trasferta di Sant’Albino, anche se i termali hanno fatto dell’imprevedibilità un loro marchio di fabbrica. Sempre domani Ancaiano e Buonconvento si giocano forse le loro ultime chance di play-off, andando rispettivamente in casa del Cus Siena ed a Chiusi. Stesso discorso per il Vescovado, in casa con la Montanina.