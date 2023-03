Sollievo Robur! Tre punti per la svolta Ora assalto a Lucchese e Alessandria

di Angela Gorellini

Una vittoria senza storia, quella conquistata dalla Robur con la Vis Pesaro. Una vittoria che ci voleva per dare nuova vitalità alla classifica – che recita settimo posto – e al morale, dopo i pareggi consecutivi inanellati nelle precedenti giornate; risultati che al netto del successo di sabato, hanno acquistato di certo più valore. Una vittoria propedeutica, con 4 reti realizzate e, dati più che positivi, nessuna subita, al doppio impegno che attende i bianconeri: la trasferta di domani sera a Lucca – al Porta Elisa fischio di inizio alle 21, biglietti in vendita – e la gara casalinga di sabato con l’Alessandria, con start alle 14,30. In palio, come sempre, punti pesanti, in vista del 23 aprile, atto finale della regular season. Le assenze sono in parte rientrate, ma ci sono ancora: in infermeria il lungodegente De Paoli (programma di recupero) e Frediani (differenziato) che difficilmente riuscirà a recuperare per domani sera. Petrelli, invece, è alle prese con un disturbo gastrointestinale. E se Meli dovrà fermarsi per squalifica (diffidato, è stato ammonito con la Vis Pesaro), rientreranno dal proprio turno di stop forzato Belloni e Favalli, pronti a riprendersi il posto, per quanto Verduci e Orlando abbiano fornito un’ottima prestazione. La squadra, ovviamente, ha ripreso già ieri la preparazione: si è allenata di mattina allo stadio, con il gruppo diviso in due parti, tra chi ha giocato con la Vis Pesaro (seduta defaticante) e chi invece non è sceso in campo. Oggi è in programma la seduta di rifinitura.