Sollievo Robur: Lanni è recuperato! Picchi out, tornano Meli e Castorani

di Angela Gorellini

Lanni (nella foto), domani pomeriggio a Rimini, sarà regolarmente in campo, Picchi no. Il portiere e il centrocampista, infortunatisi durante la partita con la Torres - il capitano durante il riscaldamento - sono stati sottoposti ieri ad accertamenti clinici. Lanni, alle prese con un problema all’adduttore della gamba destra, ha riportato un affaticamento muscolare che è stato subito curato. Il calciatore, giovedì, è rimasto a riposo e ha svolto terapie. Ieri mattina invece, dopo un trattamento fisioterapico, è rientrato in gruppo ed è stato impegnato nella seduta di allenamento con un lavoro specifico insieme all’allenatore dei portieri Nicolas Cancarini.

Picchi è stato sottoposto in tarda mattinata ad esame ecografico eseguito dal medico sociale Saro Catanese. Il referto evidenzia una distrazione ai muscoli flessori della coscia destra. La prossima settimana il bianconero sarà nuovamente valutato: domani non sarà quindi a disposizione. A centrocampo, dove si registra la prolungata assenza di Buglio, rientreranno comunque Meli e Castorani: entrambi, infatti, hanno pagato il loro debito con la giustizia sportiva, di una giornata il primo, di due il secondo. E anche Collodel, che si è rivisto in campo mercoledì dopo il lungo stop, può essere un’arma da giocare, se non dall’inizio a partita in corso. Porte scorrevoli anche in difesa: se Mora avrà bisogno di tre-quattro mesi per rimettersi dall’operazione alla caviglia, e Riccardi, diffidato e ammonito, si dovrà fermare causa squalifica, rientrerà Favalli. Il terzino sinistro domani dovrebbe vestire la maglia titolare: non è escluso, tutt’altro, che possa agire al centro della difesa, lasciando spazio, sulla corsia mancina, a Verduci, fresco di debutto. Una soluzione-tampone, figlia del momento. Al suo fianco dovrebbe esserci Crescenzi: il numero 13, ieri, si è preparato regolarmente con i compagni, segno che la decisione di escluderlo per motivi ‘disciplinari’, costringendolo a saltare Siena-Torres, è rientrata. A piangere è l’attacco: se già l’assenza di Paloschi, aggiuntasi a quella di più lunga data di De Paoli, era un pesante vuoto da riempire, all’elenco degli indisponibili si è aggiunto Disanto che contro la Torres si è preso il giallo che ha fatto scattare la squalifica.