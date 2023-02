Sollievo Pianese! Finalmente l’infermeria si sta svuotando

Due punti nelle ultime tre gare e un primato che durava dall’undicesima giornata sfumato a vantaggio dell’Arezzo. In casa Pianese però, nonostante il ko di Terranuova Bracciolini finalmente si può sorridere perché l’emergenza infortuni sembra finalmente dare tregua a Vitaliano Bonuccelli (nella foto) che ha dovuto sostanzialmente rinunciare a sei o sette giocatori ogni domenica per almeno un mese e mezzo. Le buone notizie degli ultimi giorni infatti arrivano proprio dall’infermeria. Contro la Flaminia di Civita Castellana domenica al Comunale (fischio d’inizio alle 14,30) l’ex allenatore del Lornano Badesse dovrebbe avere a disposizione Modic e Polidori, che stanno lavorando regolarmente con il gruppo così come Gagliardi e Rinaldini, che nel Valdarno domenica scorsa hanno disputato la ripresa dopo essere stati a lungo ai box. Anche Lopez Petruzzi e Pecchia potrebbero tornare nell’elenco dei convocati dal quale sarà escluso sicuramente lo squalificato Marino (somma di ammonizioni) e probabilmente anche il prezioso jolly Lepri ancora ai box per infortunio. Dopo settimane di allenamenti condizionati dai tanti indisponibili dunque i bianconeri possono pensare unicamente al campo. Occorrerà una grande prova per riscattare la sconfitta dell’ultimo turno e ripartire con rinnovate ambizioni. In vista della difficile gara contro i laziali di mister Nofri Onofri potrebbe rivedersi dunque la difesa ‘tipo’ con Morelli, Polidori (o Lopez) e Gagliardi mentre in mediana Modic prenderà il posto di Marino anche se potrebbe essere impiegato pure Simeoni nel ruolo di centrocampista dopo diverse gare in cui si è dovuto abbassare per coprire le assenze dei compagni infortunati. In attacco Rinaldini scalpita per tornare titolare al fianco di Kouko, che ha sicuramente risentito molto dall’assenza del compagno e grande assist man.

Guido De Leo