Sollievo Belloni Riccardi e Disanto pronti al rientro

Il Siena è tornato ad allenarsi ieri Bertoni, con una preparazione specifica in vista della gara di sabato contro la Recanatese (al Franchi calcio d’inizio alle 14,30). Belloni, uscito acciaccato dalla trasferta di Rimini (botta alla caviglia) ha svolto un lavoro individuale con parziale rientro in gruppo. Il numero 10 della Robur, quindi, dovrebbe essere a disposizione di mister Pagliuca per il prossimo match. Così come Paloschi che da qualche giorno sta spingendo sull’acceleratore per rientrare. Saranno abili e arruolabili, rispetto all’ultima, anche Riccardi e Disanto che hanno scontato domenica una giornata di squalifica. Tempi di recupero più lunghi, invece, per Picchi (palestra), Buglio (attività programmata) e De Paoli (terapie). Il resto della squadra ha iniziato la seduta con un riscaldamento motorio e una serie di torelli per poi essere impegnata in esercitazioni tecniche, cardio per la resistenza e attività tattica di reparto. Conclusione con una partitella a campo ridotto e sessione di tiri in movimento. La preparazione di Siena-Recanatese proseguirà per i bianconeri nella giornata di oggi. Domani è in programma la seduta di rifinitura.