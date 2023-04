Sinalunghese al top Tre reti e salvezza messa in cassaforte

SINALUNGHESE

3

FIRENZE OVEST

0

SINALUNGHESE: Marini, Canapini, Bardelli, Trombesi, Corsetti, Ibojo, Corsi (94’ Ajdini), Pasquinuzzi, Alessi (88’ Piccardi), Bucaletti (90’ Bj Doka), Bencini (81’ Meoni). All. Iacobelli.

FIRENZE OVEST: De Carlo, Marseglia, Ciofi, Rossi, Tartaglione, Zefi, Bartolozzi (72’ Ussia), Lazzeri (46’ Amerighi), Berti, Lakti (58’ Torrente), Tassi (68’ Pazzia). All. Duradoni.

Arbitro Cremonini di Pisa.

Reti: 18’ Bucaletti, 58’ Bencini, 80’ Pasquinuzzi.

SINALUNGA – Una Sinalunghese convincente tira fuori le unghie e liquida il Firenze Ovest con un netto 3-0 che, complice il ko della Chiantigiana penultima, certifica la salvezza. Dopo un paio di attacchi degli avversari sono i rossoblu al 17’ a segnare con Corsi che serve Bucaletti che segna il suo decimo gol stagionale. Serve poi un Marini super al 45’ quando in tuffo spinge in angolo un tiro in mischia. Il secondo tempo inizia con un forcing del Firenze Ovest. Con il passare dei minuti però la foga dei fiorentini si spenge e i rossoblu e giungono al 2-0 con un gran gol di Bencini che da fuori area fulmina il portiere. La partita prede poi la direzione finale all’80 quando Pasquinuzzi al volo raccoglie al limite dell’area una respinta del portiere ospite e segna il 3-0 tra il tripudio dei tifosi locali.