Simone Bicchi si impone per ko Sconfitto Fejzovic

Simone Bicchi ha messo ko Nerdjn Fejzovic. Alla sesta ripresa. Voleva vincere, ‘SuperSimo’ e ci è riuscito. In una serata di grande boxe, davanti a oltre 1400 persone, tra cui anche diversi senesi. Per Bicchi è stato il secondo successo per ko, dopo quello dello scorso dicembre. Un successo, il nono da professionista, che lo avvicina alla conquista di un titolo. "Ho affrontato un avversario ostico – ci dice Bicchi –, sempre chiuso, sempre attento. Poi ho accelerato, ho ingranato la marcia giusta ed è arrivata la vittoria. Al di là di quella, in ogni caso, i giorni di avvicinamento all’incontro sono stati belli, con gli allenamenti e la cerimonia del peso in pubblico. Anche la serata è stata bellissima, organizzata perfettamente, come se ne vedono poche in Italia, forse più in Inghilterra e in America". "Ora mi godo qualche giorno di relax – chiude ‘SuperSimo’ e poi mi rimetterò sotto, nella speranza che il lavoro porti a nuovi risultati e nuove soddisfazioni". Intanto un’altra grande soddisfazione, venerdì sera, è arrivata per la squadra di Simone Bicchi, la Magnesi Boxing Team: Michael ‘Lonewolf’ Magnesi ha conquistato il titolo silver wbc pesi super piuma, la più importante sigla del pugilato, contro Ayrton Osmar Gimenez. Il ‘lupo solitario’ ha dominato per tutte e 12 le riprese.