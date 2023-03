Siena senza campo Giocherà in ‘casa’ a San Casciano

Tutte le squadre del Siena Baseball Club, nella stagione 2023, giocheranno a San Casciano Val di Pesa. "Siamo costretti ad andare a giocare fuori provincia – afferma in una nota il sodalizio –, vuoi per la mancanza di un diamante nel Comune di Siena, vuoi per l’impossibilità di utilizzare il campo di Castellina Scalo, gestito da un’altra società... In particolare la serie C nelle prime due stagioni di vita della società, si è allenata o sul campino del Petriccio o sul campo di calcio del Meroni. Alla nostra richiesta di allenarci a Castellina Scalo abbiamo sempre ricevuto risposte negative. Il Cosmos ci offre questa possibilità…". "… Per il batti e corri senese si tratta di un’odissea che va avanti dal 1978, anno della sua nascita a Siena e nella quale viene rimarcata la differenza tra i vari sport. Nel 2018 abbiamo presentato, come già in passato era stato fatto, all’amministrazione la richiesta di inserimento nel Piano operativo di un impianto. Richiesta che, nonostante alcuni incontri con l’ex assessore Michelotti, non si è mai concretizzata. Abbiamo ottenuto in concessione - grazie all’assessore Benini e al sindaco Luigi De Mossi - l’impianto del Petriccio, che ha, però, misure adeguate per il solo minibaseball… L’assessore Capitani ha parlato di un possibile ampliamento degli impianti dell’Acquacalda, riferendosi esplicitamente al campo da baseball. Chissà…". "Il nostro è uno sport che unisce diverse generazioni ed è capace di integrare – prosegue la nota –, tanto che il nostro manager Giusti ha vinto il premio Mondonico... Ciò nonostante non abbiamo un campo regolamentare e i nostri migliori giocatori sono costretti a guardarsi attorno: i due fratelli Fernandez Matos andranno a giocare in serie B ad Arezzo… Così non possiamo organizzare tornei estivi, che potrebbero richiamare molte squadre e molte famiglie, e non possiamo partecipare al Torneo delle Regioni".