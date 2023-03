Siena segue in tv la gara dell’Italia e ‘presenta’ il coach

C’era una bella fetta di tesserati e dirigenti del Siena Baseball Club allo spazio ristoro degli impianti sportivi di San Miniato, domenica scorsa a pranzo, per assistere al match tra Italia e Olanda. L’Italia, che giocava a Taichung (Taiwan), spinta dal tifo ‘a distanza’ dei senesi, si è qualificata tra le prime otto nazionali al mondo, proprio come la nazionale di softball, tra le otto regine delle ultime Olimpiadi. Ai quarti, per la cronaca, gli azzurri si sono però dovuti arrendere (9-3) al Giappone campione olimpico in carica e primo nel ranking mondiale. Con l’occasione, la società bianconera ha fatto conoscere ai presenti il nuovo tecnico Pastor José Alvarado Perez, arrivato sabato sera dal Venezuela, che si è subito integrato nella famiglia del Siena Baseball Club. Alvarado, che in passato ha giocato in Italia nel Rajo Rho, sarà il manager della seniores dell’Estra, che esordirà questa domenica in ‘Spring Training’. "Con lui – ha affermato il presidente bianconero Francesco Giusti (nella foto)– vogliamo aprire un ciclo".