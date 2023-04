Siena, ricorso respinto. Oggi trasferta a Sesto Fiorentino

Il Giudice sportivo della serie C di baseball ha rigettato il protesto tecnico presentato dal manager del Siena Baseball Club, Alvarado Perez, confermando la vittoria a tavolino per 11-2 per il Livorno.

I bianconeri hanno contestato il fatto che il Livorno avesse mandato in pedana, a scaldarsi, a inizio del turno d’attacco senese, il lanciatore Barni e avesse poi fatto rientrare il partente Geri, violando la disposizione regolamentare sulla ‘sostituzione non annunciata’. "La società Siena – si legge nella nota – proponeva formale istanza di protesto solo dopo l’effettuazione di due lanci… da parte di Geri... A quel punto veniva consegnata all’ufficiale di gara una sola copia del protesto il quale invitava la società istante a predisporlo in triplice copia, di talchè l’incontro proseguiva". "Per quanto concerne la seconda asserita irregolarità occorsa nell’ottavo inning – si legge ancora –, non v’è traccia alcuna di una regolare proposizione del protesto nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di Giustizia".

"I nostri ragazzi hanno disputato la migliore partita di questa stagione – ha commentato il presidente del Siena Bc, Francesco Giusti –: ma la decisione del Giudice sportivo va accettata e il Livorno ha dimostrato di essere una bella squadra: le gare, poi, si vincono sul campo. In questa settimana ho visto i nostri allenarsi con costanza, dando il massimo impegno. Sono sicuro che la vittoria arriverà presto".

I bianconeri, oggi pomeriggio, privi del rilievo Bettele Castillejos, affronteranno, allo stadio di Sesto Fiorentino, il Padule.

Per quanto riguarda le giovanili, scenderà in campo soltanto l’Under 12, impegnata questa mattina ad Arezzo contro l’Antella dopo la bella vittoria di domenica scorsa nel derby con Monteriggioni (20-6). Stop invece per l’Under 15.