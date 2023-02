Siena recupera i pezzi forti Collodel e Picchi

E’ stata una domenica particolare per la Robur. I bianconeri l’hanno trascorsa in campo, a Quercegrossa, ma per preparare la partita che avrebbe dovuto andare in scena oggi pomeriggio. Lo sciame sismico che ha insistito in città negli ultimi giorni, ha stravolto la tabella di marcia della squadra e la sfida con la Torres verrà giocata mercoledì alle 19,30. Il rinvio ha se non altro permesso il recupero di Collodel – fuori da inizio dicembre – e Picchi che dopo l’operazione al polso sinistro, che si è infortunato a Cesena, si sta allenando con un tutore di protezione. Due recuperi preziosi in un reparto, quello di centrocampo, bersagliato dalle assenze: mercoledì, infatti, non saranno della partita né l’infortunato Buglio (ieri terapie), né gli squalificati Meli e Castorani, al quale la giustizia sportiva non ha fatto sconti, con tanto di ricorso respinto. Le defezioni non hanno risparmiato neanche gli altri reparti: in difesa, dove Mora (ieri riposo) non è praticamente mai stato abile e arruolabile, le dita sono incrociate per Favalli, perché il suo recupero sia il più veloce possibile; ieri il terzino ha svolto un lavoro personalizzato tra palestra e campo. Il suo rientro è atteso, considerando che Verduci è arrivato in bianconero con un problema muscolare.

E a proposito dei giocatori giunti a Siena durante il mercato di gennaio, guardando al bicchiere mezzo pieno, questi giorni in più di lavoro sono stati utili per mettere minuti sulle gambe. Per quanto riguarda l’attacco, ai box c’è De Paoli (ieri riposo): ci sarà da aspettare ancora, prima che possa tornare a disposizione. Il resto dei bianconeri, sul campo di Quercegrossa, dopo una attivazione muscolare e alcuni torelli, ha svolto esercitazioni tecniche e poi una partitella a campo ridotto. A concludere sessione di tiri in movimento. La preparazione alla gara con la Torres proseguirà oggi con un’altra seduta, poi domani con la rifinitura. Da oggi, se tornerà utilizzabile il Bertoni dell’Acquacalda, visto che l’ordinanza comunale ne disponeva la chiusura fino a ieri compreso, sono anche in vendita i biglietti per assistere alla sfida del Franchi. I tagliandi già acquistati rimangono validi, chi ne volesse il rimborso può farlo inviando una mail ad [email protected] (per l’acquisto on line) o recandosi nel punto vendita in cui il tagliando è stato preso.

Angela Gorellini