Siena-Recanatese anticipata al 25 sempre alle 14,30

Siena-Recanatese non si giocherà domenica 26, come da calendario, ma sabato 25 alle 14,30. La decisione è stata presa vista la concomitanza con l’evento Terre di Siena Ultramarathon, in relazione alla comunicazione delle autorità competenti. La sfida del Franchi chiuderà il mese di febbraio della Robur. Marzo si aprirà con la trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle, domenica 5 alle 14,30 (si gioca al Brilli Peri di Montevarchi). La giornata successiva, la 31ma, i bianconeri torneranno a giocare tra le mura amiche: al Franchi, sabato 11 alle 17,30, arriverà la Vis Pesaro. Senza tempo di rifiatare, martedì 14, alle 21, i bianconeri busseranno alla porta della Lucchese. Il sabato successivo, alle 17,30 al Franchi, è invece in programma la partita con l’Alessandria. Per quanto riguarda le sfide successive, la Lega Pro deve ancora comunicare gli orari delle gare. Questi gli incontri che attendono i bianconeri nel rush finale del campionato: domenica 26 marzo Carrarese-Siena, domenica 2 aprile Fermana-Siena, sabato 8 aprile Siena-Gubbio, domenica 16 aprile Fiorenzuola-Siena, domenica 23 aprile, atto finale della stagione regolare 2022 2023, Siena-Entella. Poi spazio ai play off e ai play out.