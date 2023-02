Siena in marcia a tappe forzate Tour de force fino al 16 marzo

Il rush finale è iniziato: mancano nove giornate alla fine del campionato regolare, prima che i play off e i play out facciano calare il sipario sulla stagione 202223. Nove giornate in cui i punti saranno pesantissimi, in cui ogni partita aggiungerà o toglierà speranze a chi scenderà in campo. Proprio ieri la Lega Pro ha reso noto il programma definitivo delle gare dalla 34ma alla 39ma giornata. Tutte le partite si giocheranno allo stesso orario, fatta eccezione per Rimini-Reggiana che si disputerà il 25 marzo per la concomitanza di un altro evento nella città romagnola. Per quanto riguarda la Robur, Lanni e compagni, nel 34° turno faranno visita alla Carrarese: il match è in programma domenica 26 marzo alle 14,30. La settimana successiva i bianconeri giocheranno di sabato (1 aprile), di nuovo in trasferta: sarà infatti la volta della gara Fermana-Siena, con start alle 17,30. Le luci del Franchi si accenderanno, in anticipo, giovedì 6 aprile, quando a fare visita alla Robur sarà il Gubbio: l’incontro è in programma alle 20,30. Per la 17ma giornata la squadra di Pagliuca sarà impegnata nuovamente lontano dalle mura amiche: Fiorenzuola-Siena andrà in scena sabato 15 aprile alle 17,30. L’atto conclusivo della regular season bianconera, domenica 24 aprile, con calcio di inizio alle 14,30, sarà quindi al vecchio Rastrello e sarà contro l’Entella, oggi all’inseguimento della capolista Reggiana. Le date e gli orari delle partite potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative eo televisive. Dopo la trasferta di domenica a Montevarchi, contro il San Donato Tavarnelle, Lanni e compagni, sabato 11 marzo, ospiteranno alle 17,30 la Vis Pesaro, per poi far visita alla Lucchese, nel turno infrasettimanale di martedì 14 (alle 21). Sarà poi la volta di Siena-Alessandria, giovedì 16 marzo alle 17,30.