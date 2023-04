Siena, i fisioterapisti danno forfait Rumors sulla mancata retribuzione

Sono giorni turbolenti, quelli che sta vivendo la Robur, impegnata a preparare la trasferta di domani a Fiorenzuola. Se i due punti di penalizzazione che l’hanno fatta scivolare in nona posizione, complicando i piani per la conquista dei play off, non fossero abbastanza, Lanni e compagni, ieri, si sono dovuti allenare nuovamente senza i fisioterapisti. Se Lapo Mangiavacchi ha subìto un piccolo intervento alle tonsille, assenti al campo per indisponibilità anche gli altri. Un’indisponibilità che fa rima con ‘mancata retribuzione’.

Sembra infatti che i pagamenti dovessero arrivare, previo accordo con la proprietà, dopo le festività pasquali, ma non è stato versato un euro. Da vedere oggi se saranno presenti al Bertoni. Nuovamente, sì: già lo sorso dicembre, nella settimana di avvicinamento alla gara casalinga con l’Ancona, l’ultima del 2022, si era verificata la medesima situazione, con la squadra che aveva addirittura deciso di sospendere la preparazione sul campo, per due giorni consecutivi. Una notizia che, verificata e uscita sulla stampa, il presidente Montanari aveva "commentato con un semplice sorriso" con tanto di "auguri di pronta guarigione al personale dello staff tecnico e al direttore sportivo Ernesto Salvini".

E se l’assenza dei fisioterapisti è un segnale già di per sé preoccupante, lo è ancora di più la totale assenza di rapporti diretti tra il presidente Emiliano Montanari e la squadra (a fare da tramite il direttore sportivo Tarantino). I bianconeri, alla luce del deferimento – che ha poi portato alla penalizzazione, per quanto la società abbia annunciato il ricorso –, quindi anche giustamente allarmati per il proprio futuro, avevano chiesto un incontro al numero uno della Robur. Una richiesta che non ha mai avuto risposta: il confronto non c’è stato. L’ingegnere Montanari, del resto, si è trincerato dietro al suo (abituale) silenzio. Al Franchi, per le partite casalinghe della Robur, non si è più visto, nonostante l’iniziale promessa di "assistere a tutte le gare dei bianconeri".

Non si è palesato, pubblicamente, né tramite comunicati a suo nome, letterine o quant’altro. L’unico squillo, la telefonata che c’è stata con l’assessore allo Sport Paolo Benini martedì scorso in occasione dell’incontro che doveva svolgersi allo stadio e che non c’è stato per suoi "sopraggiunti problemi personali". Lo stadio, un altro lungo capitolo di questa complicata storia. Ci sarà il lieto fine? Intanto, a tutti, è passata la voglia di sorridere.

Guido De Leo

Angela Gorellini