Siena ha salutato il tecnico Jesus Barroso A marzo arriva Pastore José Alvarado Perez

Sta per aprirsi una nuova pagina a livello tecnico per il baseball senese. Jesus Barroso Gutierrez, ormai 70enne, non farà ritorno nella Città del Palio, dopo aver trascorso 4 anni nel Monteriggioni (dal 2009 al 2013) e 2 anni nel Siena (nel 2021 e 2022). La società bianconera ha allora deciso di pescare in Venezuela: arriverà a marzo Pastore José Alvarado Perez (nella foto), giovane tecnico classe 1984 di Quibor, città di 70mila abitanti nello stato di Lara. Attualmente allenatore in un’accademia per giovani giocatori, con la finalità di dare loro un futuro in Major League, si è formato nelle accademie delle Minor League statunitensi in Venezuela, con i St. Louis Cardinals e gli Atlanta Braves. Vanta dodici anni di esperienza come allenatore e manager della Lega in Venezuela, con ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 18 anni. Ha giocato due stagioni in Italia, con il Rajo Rho in serie B (2007 e 2009), risultando leader della squadra per media battuta (.378, con 45 battute valide su 119 turni in battuta, tra cui 6 doppi e 3 tripli, oltre a 11 punti battuti a casa nel 2009).

Nello staff bianconero, oltre ad Alvarado Perez, i senesi Antonio Rodriguez (Under 12), Francesco Giusti (Under 15), Gaia Benvenuti, Irene Bonazzola e José Alberto Sanchez. "Quella di Alvarado Perez è una scelta che ci premierà nel tempo – spiega la società bianconera –: avevamo bisogno di un tecnico full-time che potesse dedicarsi all’attività giovanile, ma anche assumere la guida tecnica della prima squadra. Alvarado Perez ha giocato in Italia e, soprattutto, lavora da tempo con i settori giovanili. Conosce bene la lingua e metterà a disposizione di tutte le nostre categorie le proprie conoscenze in materia di preparazione fisica, psicologica, tecnica di lancio, battuta, difesa e tattica di gioco".