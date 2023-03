Siena deferito al Tribunale Federale nazionale

Nubi nere sulla Robur: "Il procuratore federale ha deferito al Tfn-sezione disciplinare, la società Acr Siena 1904 (per responsabilità diretta, per quanto contestato al legale rappresentante, e per responsabilità propria) e il suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, Emiliano Montanari, "per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021’". Questo il comunicato che la Figc ha diramato ieri pomeriggio.

La Robur avrà adesso tempo e modo di difendersi, di dimostrare le proprie ragioni. La società bianconera, pertanto, non rilascerà dichiarazioni, finché non sarà terminata la battaglia legale. Una mancanza di questo tipo può portare a una penalizzazione di due punti in classifica. E le pendenze dovranno comunque essere sanate entro giugno: in caso contrario non ci sarà il via libera per l’iscrizione al prossimo campionato. Sul deferimento è invece intervenuto l’assessore allo Sport Paolo Benini. "Era un po’ atteso – le sue parole –: nella vita, quando cammini sulla corda rischi di cadere e farti male. Questa proprietà deve darsi un assetto più stabile, ricostruire un’interlocuzione con l’amministrazione comunale e con la città perché mi sembra che siamo andati fuori dal seminato. Questo vivere un po’ così espone a dei rischi. Non è una cosa positiva. Non lo è per la società, ma anche per la città e la tifoseria: di nuovo per situazioni varie Siena viene trascinata incolpevolmente sotto i riflettori. Chi viene e prende una squadra di calcio deve fare il suo business, ma deve avere anche rispetto". Proprio oggi scadrà l’ultimatum che il Comune ha dato al presidente Montanari per sottoscrivere il cronoprogramma dei lavori al Franchi. "Non è che mi diverto a dare ultimatum – ha sottolineato Benini –: sono la conseguenza di una gestione pressappochistica, per cui tutte le volte che vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo procedere a strappi. Do un ultimatum perché faccio l’amministratore pubblico. Ho una responsabilità pubblica: esiste una concessione pubblica dove sono scritte cose che sono state disattese. Io ho pazientato anche troppo. Per me la faccenda dello stadio era chiusa tempo fa".

Angela Gorellini