"Siamo stati bravi nell’approccio Dico grazie ai tifosi"

A fine gara il tecnico della Mens Sana, Pierfrancesco Binella, analizza la prestazione vittoriosa dei suoi. "Siamo stati bravi ad approcciare bene la gara e a tenerla in controllo nonostante qualche parziale da parte dei nostri avversari – ha detto – è stata una bella prestazione sono molto soddisfatto dopo qualche sconfitta arrivata nel finale di gara. Sono contento per Milano, che è rientrato dopo un periodo di lavoro molto lungo ed intenso. Si meritava di tornare in campo e spero che possa proseguire così e darci una mano. Lazzeri e Benincasa non c’erano per i rispettivi problemi ma speriamo di recuperarli in breve tempo".

Poi due dediche. "La prima per i tifosi, che dopo il derby nonostante la sconfitta ci hanno dato grandissimo supporto. Per noi è motivo di orgoglio, sono contento che ci sia stato un riavvicinamento coi tifosi dopo un recente confronto che abbiamo avuto e che è stato molto utile. La seconda è per Duccio Petreni (storico assistente dello stesso Binella, ndr), che ha avuto un problema di salute in settimana e sta recuperando. Gli siamo ovviamente molto vicini".