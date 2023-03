"Siamo qui a leccarci le ferite. Riflettiamo su progetto e percorso"

L’amarezza del presidente Bisogno nelle parole post partita: "Bisogna dire che questa partita ha rispecchiato tutto quello che è successo durante l’anno – ha detto il patron –. La squadra purtroppo ha palesemente dei valori tecnici inferiori rispetto a certe squadre, in particolar modo quando incontri formazioni del calibro di Monza, Verona e Civitanova, le ultime tre con cui abbiamo giocato. Dobbiamo riconoscere che sono di un livello superiore, se loro giocano al cento per cento noi, anche al cento per cento, non possiamo essere alla pari". Una stagione in cui non ci sono cose da ricordare: "Nello sport i numeri parlano chiaro, noi non siamo stati capaci di sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo paghiamo un percorso che non è stato quello che volevamo. Fare il campionato di Superlega era stata una scelta coraggiosa e spregiudicata, dobbiamo accettare che forse non siamo stati all’altezza, per la seconda volta, di fare questo campionato. Anch’io, come imprenditore e presidente della società, devo fare tutte le mie riflessioni, assumermi tutte le responsabilità com’è giusto. Tutti quanti dovranno analizzare quello che è successo, a partire dallo staff tecnico, dal direttore sportivo Cottarelli che ha fatto la squadra insieme a Mechini, a Montagnani, e soprattutto ai giocatori che evidentemente hanno dimostrato che non sono stati capaci di giocare in un certo modo laddove erano chiamati ad essere i leader". A caldo il presidente ha affermato di voler metabolizzare il ko prima di prendere decisioni di ogni tipo: "Siamo qui a leccarci le ferite, dovremo riflettere attentamente su questo progetto e su questo percorso. Devo riflettere anche su me stesso, forse ho sottovalutato alcune cose. Però anche i giocatori devono fare una riflessione su se stessi, e spero che chi ha fatto la squadra quando si guarda allo specchio riconosca umilmente gli errori; io lo faccio pubblicamente, nella vita bisogna essere leali verso tutti. Adesso io dovrò riflettere, anche l’A2 è molto impegnativa. Dovremo capire se ci sono le condizioni per andare avanti: mi prenderò dei giorni di riflessione, valuterò insieme ai partner, devo rifiatare, vediamo se c’è qualcuno interessato".

St.Sal.