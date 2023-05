Sia la Casolese che il Ponte d’Arbia a caccia di gloria

Siamo alle finali play-off di Prima e due squadre senesi sono ancora in gioco: domani, per il girone C, la Casolese affronterà la Massa Valpiana sul neutro di Pomarance, mentre, per il girone F, il Ponte d’Arbia dovrà vedersela sul neutro delle Badesse con la Valdichiana. I biancorossi di Casole hanno disputato un campionato strepitoso, collezionando ben 60 punti: in condizioni normali, sarebbero approdati direttamente in Promozione. E invece il Belvedere ha cannibalizzato il girone e adesso la Casolese deve continuare a lottare. Il Massa Valpiana è avversario temibile, per cui non sono ammesse distrazioni… Nell’altra finale è approdato il Ponte d’Arbia, che ha espugnato meritatamente Viciomaggio in semifinale: anche domani i biancoazzurri dovranno superarsi, perché in caso di parità dopo i supplementari, sarebbe la Valdichiana ad andare alle finali regionali. Il Ponte di Emiliano Pacini (nella foto) deve quindi vincere. Giuseppe Stefanachi