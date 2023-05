Sia il Piacenza che l’Imolese non si rassegnano

Continuano la loro battaglia, l’Imolese e il Piacenza, a oggi due elle squadre direttamente retrocesse in serie D. Entrambe hanno infatti richiesto al Consiglio direttivo della Lega e al suo presidente Marani, il rinvio immediato dei play out che dovrebbero partire dopodomani, anche se con argomentazioni differenti. L’Imolese, che continua imperterrita la preparazione, ha dovuto salutare la C a causa della penalizzazione di 6 punti che l’hanno fatta scivolare a -9 dalla Vis Pesaro. Il Piacenza ha alzato la voce alla luce dell’esposto della Pergolettese in merito alla partita con la Triestina (2-1 per gli alabardati) e la conseguente indagine della Procura della Figc (iniziati gli interrogatori). Insomma, la situazione è molto ingarbugliata, da vedere quale decisione prenderà la Lega, se andrà dritta per la propria strada o interverrà per posticipare l’inizio degli spareggi salvezza come ha fatto con quelli promozione in attesa del dibattimento per il deferimento del Siena, in programma lunedì.