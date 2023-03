Sia Ferraro che Bani hanno aiutato il Catania a ‘salire’

Se il Catanzaro ha preso il volo per la B, il posto che ha lasciato vuoto è già stato riempito: con sei turni di anticipo il Catania è stato promosso in Lega Pro, dopo aver dominato il girone I della D: 24 vittorie, 3 pareggi e un ko lo score. Tra le fila etnee anche un ex bianconero, il difensore Giovanni Ferraro alla Robur dal ’96 al ’98, già tra i protagonisti del successo del Giugliano l’anno scorso. Un pezzettino di promozione è anche di un altro ex Siena, Cristiano Bani, che ha giocato a Catania la prima parte di stagione, pur non trovando molto spazio. "Sono molto contento della promozione – ha detto il centrocampista a Tc –, e spero che la C, per il Catania, sia solo di passaggio. Dell’esperienza vissuta in Sicilia mi porto dietro la grande passione della gente; la città, bellissima, e anche una crescita personale". Bani adesso è all’Imolese, in lotta per mantenere la categoria. "Siamo in un momento speciale – le sue parole –: abbiamo inanellato tre vittorie consecutive. Nelle partite precedenti avevamo raccolto poco rispetto alle prestazioni. Ora è tornato il sereno, ma dobbiamo rimanere concentrati, l’obiettivo è ancora lontano. Io al momento sono infortunato, spero di recuperare per la prossima settimana ed essere d’aiuto nel finale di stagione".