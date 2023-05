Si separano le strade della Sinalunghese e di mister Iacobelli

La Sinalunghese non proseguirà con mister Agostino Iacobelli nel prossimo campionato di Eccellenza. "Le nostre strade si dividono dopo una stagione molto sfortunata – recita la nota del club –. Gli infortuni sono stati tali da limitare il potenziale della rosa condizionando la classifica. A mister Iacobelli e al suo collaboratore Vincenzo Bove rivolgiamo il grazie per il lavoro svolto, impreziosito dal lancio in prima squadra di diversi esordienti, e l’augurio per un brillante futuro professionale".