Si separano le strade della Emma Villas e dell’allenatore Omar Pelillo

Si separano le strade di Omar Pelillo (nella foto) e della Emma Villas. Il quarantanovenne tecnico argentino, dopo sette stagioni in biancoblù in vari ruoli, dal preparatore atletico all’assistente prima di subentrare a Montagnani come guida della squadra nell’ultima Superlega, è stato annunciato ieri come nuovo allenatore dell’Aurispa Libellula Lecce, squadra che milita nel campionato di A3. Si chiude così un’era: Pelillo è stato per anni il trait d’union tra le varie gestioni tecniche che si sono alternate alla conduzione della truppa. Raggiunto l’apice, ovvero il ruolo di capoallenatore, è poi maturato il ‘divorzio’ a fine campionato, quando l’obiettivo salvezza non è stato raggiunto. Pelillo a Lecce potrebbe ritrovare due ex biancoblù: lo schiacciatore Tiziano Mazzone, rimasto a Siena per poche settimane nella stagione 202122 (se ne andò a novembre), e il centrale Marinfranco Agrusti, che nello stesso campionato fu la riserva di Mattei e Rossi. Il suo posto sulla panchina biancoblù sarà preso con ogni probabilità da Gianluca Graziosi, di ritorno dopo la stagione 201920 in cui era primo in campionato al momento della sospensione per Covid. Sarà l’unico ritorno? Non è detto, perché radiomercato parla di un approccio concreto con Sebastiano Milan, il martello che era titolare di quella squadra che comandava la A2 prima dello stop e che già lo scorso anno, senza il ripescaggio in extremis in Superlega, sarebbe tornato protagonista in viale Sclavo. C’era già l’accordo pronto, poi lo smantellamento della formazione già fatta e la costruzione di un organico per il piano superiore fecero sì che Milan si dirigesse a Pineto, in A3. Adesso potrebbe essere la volta buona per il bis in biancoblù.

Stefano Salvadori