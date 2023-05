Si parla di tribunali e non delle partite Programma incerto

Si parla più di tribunali che di calcio giocato, in serie C, in questo momento. Soprattutto per quanto riguarda i play-out. La data fissata per lo start degli spareggi salvezza è domani, ma tra ricorsi e controricorsi la Lega Pro ha una bella gatta da pelare. Se nel Girone B non dovrebbero esserci dubbi sul regolare svolgimento nei tempi stabiliti (è stata l’Imolese, penalizzata di 6 punti, quindi matematicamente retrocessa, a chiedere il rinvio), in quello A non è escluso che la scelta sia quella di attendere l’udienza cautelare, fissata per martedì, dopo il ricorso rigettato dal Tribunale federale nazionale, del Piacenza per il caso Pergolettese-Triestina. Per quanto riguarda infine il raggruppamento C, il Monterosi e la Viterbese si sono rivolte al Collegio di Garanzia del Coni ma, salvo sorprese, il club della Tuscia sarebbe in D e quello biancorosso salvo. In ogni caso le terne arbitrali che dirigeranno gli incontri sono già state designate, come quella che dirigerà la sfida di Supercoppa in programma domani tra Feralpisalò e Reggiana. Ad aggiudicarsi il primo confronto, infatti, il Catanzaro.