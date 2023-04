Si complica la situazione degli infortunati Paloschi e Collodel non sono al massimo

Se già il momento è delicato, a rendere ancora più in salita la strada della Robur ci hanno pensato gli infortuni, con la lista degli assenti che si è allungata: se Frediani, ex non troppo amato, ha superato la pubalgia ce l’ha fatta a rientrare nell’elenco dei convocati e Motoc è rientrato dagli impegni con la nazionale Under 21 della Moldavia, al lungodegente De Paoli (palestra) e a Petrelli (lombalgia), fermo già da qualche giorno, si sono aggiunti Crescenzi (contusione al ginocchio, terapie) e Meli (palestra), che hanno pagato a caro prezzo la trasferta di Carrara. Ieri pomeriggio, Paloschi (nella foto) e Collodel sono saliti sul pullman destinazione Fermo, ma non stanno benissimo: partiranno dalla panchina ed entreranno soltanto all’occorrenza. L’attaccante ha accusato un risentimento al polpaccio, ieri, alla rifinitura, ha svolto un lavoro differenziato. Pertanto, se in difesa al posto di Crescenzi dovrebbe essere Franco ad affiancare Riccardi, con Raimo a destra e Favalli a sinistra, a centrocampo con Leone in cabina di regia e Castorani, il ballottaggio è tra Buglio e Picchi, anche se il numero 8, ha spiegato mister Pagliuca, non è al top della condizione. Belloni e Orlando, infine, dovrebbero agire alle spalle di Disanto. Per tamponare le tante assenze del reparto offensivo è stato chiamato in prima squadra l’Under 17 Rusnak