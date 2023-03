Show e brividi. La Mens Sana vince un derby d’oro "Il pubblico ci ha trascinato, pensiamo ai play off"

Domenica sera in un PalaEstra gremito ben oltre gli standard abituali Mens Sana e Virtus hanno dato vita a un derby bellissimo e ricco di colpi di scena. Una gara di alto livello per la C Gold in un contesto che invece con questo genere di tornei ha davvero poco da spartire per calore, tifo incessante e passione. La vittoria finale è andata alla formazione sfavorita, a maggior ragione viste le defezioni dei vari Buca, Lazzeri e Benincasa, ma anche la Virtus ha dimostrato, nonostante il blackout finale costato 2 punti, di essere con merito nelle parti altissime della classifica e in piena corsa per la promozione diretta. Per i padroni di casa invece un successo che vendica l’andata (quando la Mens Sana dilapidò un vantaggio enorme) e che rilancia i biancoverdi in chiave qualificazione ai playoff. "Sotto di 14 a sei minuti dalla fine abbiamo iniziato a segnare qualche tiro che fino a quel momento non era entrato – ha detto Alessio Sabia, centro della Mens Sana e grande ex della sfida – coinvolgendo la nostra gente che ci ha trascinato e che è stato un fattore a mio avviso determinante. Poi complice qualche palla persa dalla Virtus e tanto nostro agonismo siamo riusciti a portare a casa una partita che a cinque minuti dalla fine era quasi persa. Ma forse è più bello così".

Per Sabia è stata una gara difficile, considerando l’assenza di Buca con cui solitamente si dà il cambio sotto canestro, e contro avversari di ottimo livello come i lungo virtussini. "Sicuramente per me è stato un test molto probante – prosegue il numero 18 della Mens Sana -. La Virtus ha fisicità e talento anche nei lunghi ma sono felice di aver dato il mio contributo ma soprattutto della vittoria della squadra e per la classifica. A questo punto ce la giochiamo per entrare nei playoff, a maggior ragione con un posto in più rispetto a quanto preventivato prima del cambio del format del campionato. Siamo lì e ce la vogliamo giocare nelle prossime tre partite sperando anche di recuperare gli assenti".

Dall’altra parte si lecca le ferite la Virtus, che comunque nelle ultime 13 giornate ha raccolto 11 vittorie, e che attende domani sera al PalaPerucatti La Spezia per uno scontro diretto importante, così come quello di sabato sera a Firenze in casa dell’Olimpia Legnaia.

Guido De Leo