Sfuma il sogno spareggi Il Costone guarda avanti

Dopo la sconfitta di San Giovanni Valdarno dello scorso weekend, per la Vismederi Costone, la stagione 202223 è terminata, con la mancata conquista dei playoff. Un cammino sicuramente complicato per i gialloverdi, influenzato dai numerosi infortuni nel girone d’andata e dal cambio di allenatore a gennaio. "Siamo partiti dal presupposto che dodici squadre su sedici potevano andare ai playoff – spiega Francesco Bonelli (foto), ds del Costone –, per cui ci sembrava obbligatorio conquistarli. Eravamo neopromossi e quindi sapevamo che all’inizio qualche difficoltà l’avremmo incontrata. Purtroppo, le difficoltà sono state ben più grandi di quanto immaginassimo, perché subito si sono dovuti fermare due importanti giocatori come Ceccarelli e Terrosi e questo ha influito su morale e risultati".

Com’è maturata la scelta del cambio di panchina?

"Ci tengo a ringraziare entrambi i coach, perché David ha dovuto gestire una situazione complicatissima e, nonostante ciò, è riuscito a trarre qualcosa di positivo, facendo crescere tanti giovani, come Daniele Speri. Verso gennaio, però, siamo stati costretti al cambio di panchina. Daniele Ricci ha fatto un ottimo lavoro. Alla fine, non siamo comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo".

Qualche rinforzo avrebbe potuto far comodo?

"A inizio anno avevamo deciso di non fare una squadra larghissima, anche se col senno di poi, mi rendo conto, che forse, avrei potuto operare meglio a luglio, stando più attento alla situazione di Ceccarelli, che è stato fuori tutta la stagione. Si è visto poi nelle partite finali, infatti, che i ragazzi erano a corto di energie e anche per questo non siamo riusciti nella conquista dei playoff. In caso di fase a eliminazione, non sarebbe stato semplice tenere testa alle altre squadre".

Il futuro di Bonelli sarà con la Vismederi Costone?

"Credo sia ancora presto per parlare di futuro, dovrò parlare con la società per capire quali saranno i progetti. La volontà di restare c’è e sono sicuro che quest’anno mi abbia fatto crescere molto. Ho fatto degli errori sicuramente, ma credo anche di avere il merito di aver costruito un bel gruppo e un bel clima. Ci sono molte cose positive che abbiamo fatto: il gruppo in primis, ma anche i due derby al ritorno sono la dimostrazione che da queste basi si può costruire qualcosa di bello".

Pietro Federici