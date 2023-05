"Sfidiamo Cividale Partita complicata ma ci proveremo"

"La partita contro Roma è impossibile da commentare per tutta una serie di motivi, ma c’è grande soddisfazione per un traguardo eccezionale - è questo il commento a caldo di coach Francesco Braccagni dopo la qualificazione della Stosa agli spareggi, tra le prime 12 squadre d’Italia - Avevamo un girone di ferro, siamo riusciti a vincere la prima partita grazie ad una super prestazione. Abbiamo affrontato nel girone squadre più forti di noi, ma non abbiamo mai mollato, nemmeno nella partita contro i campioni in carica dove abbiamo perso subito Braccagni è fatto riposare per scelta sia Costantini che Berardi nella seconda parte di gara. Il percorso fatto fino ad ora da parte dei ragazzi è più che positivo. Siamo tra le migliori 12 squadre d’Italia e ce la metteremo tutta per provare a regalarci un sogno. Affrontiamo Cividale, una formazione giunta al secondo posto nel proprio girone e tra le compagini più accreditate delle finali. Fino alla fine ci proveremo".