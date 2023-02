Domani, nel Salone d’Onore del Coni si terranno le elezioni per il nuovo presidente della Lega Pro dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli. Alle urne andranno 59 club su 60 (la Juventus Next Generation non può partecipare), tra cui anche la Robur, il quorum è di 30 voti. I candidati sono Marcel Vulpis e Matteo Marani. Vulpis, giornalista esperto in economia e marketing, ha preso in mano la Lega dallo scorso dicembre: al suo fianco il manager Francesco Zicchieri e il fiscalista Alberto De Nigro. Marani è un opinionista-editorialista di Sky Sport. Ha scelto come vice l’ex calciatore e allenatore Gianfranco Zola.