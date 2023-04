Sfida contro Agrigento L’Umana spera nei playoff

La vittoria su Trapani ha alimentato le speranze di conquistare i playoff. La situazione è ancora complicata, ma l’Umana San Giobbe Chiusi ha una chance e vuole continuare a giocarsela anche ad Agrigento, trasferta in programma domenica alle 18. Contro la 2B Control Trapani i Bulls hanno offerto una prestazione in crescendo rispetto a quelle precedenti: "Nel complesso abbiamo giocato una buona partita, migliore rispetto a quella di Latina – ha affermato coach Giovanni Bassi (foto) –. Potevamo chiudere con un margine più ampio ma è anche vero che c’è stato un momento in cui loro sono rientrati e nel quale potevamo disunirci e perdere il controllo della gara. Il bicchiere è mezzo pieno, sappiamo che la situazione è complicatissima in ottica playoff, ma se volevamo darci una mezza chance di raggiungerli, tutto partiva dal vincere con Trapani. Lo abbiamo fatto, ci prendiamo questi due punti, torneremo a lavorare in palestra". Domenica scorsa c’era da tenere fuori un over, la scelta è caduta su Raffaelli: "Come potrete immaginare, non è stato facile – ha spiegato l’allenatore –. Dobbiamo fare delle scelte professionali, ritenevo che le loro guardie fossero molto grosse e la scelta è andata in questa direzione". E ancora: "Abbiamo dominato a rimbalzo, cosa che non succedeva da molto tempo, in più fatto tanti assist (24) e perso pochi palloni (8); tutto questo ci ha permesso di stare più sereni ed è sintomo anche di una voglia di passarsi la palla importante. Forse con un pizzico di cattiveria in più potevamo chiuderla prima e con un divario diverso, ma ci sono anche gli avversari che hanno fatto una grande partita. Trapani affrontava una partita cruciale per la stagione, quindi bene così e guardiamo avanti".

Nell’ultimo minuto di gara c’è stata un po’ di apprensione per un brutto colpo subito da Medford, uscito sulle sue gambe ma con una borsa del ghiaccio sulla testa: "Per Medford si tratta solo di un bruttissimo taglio dentro la bocca – ha precisato l’allenatore biancorosso –. È andato a farsi mettere i punti, ma fortunatamente non ha problemi alla testa e nemmeno ai denti e questo è un aspetto molto positivo".

Stefano Salvadori