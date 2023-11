Sfida con il Mazzola sabato 9 dicembre

Il Comitato regionale della Toscana ha ufficializzato l’anticipo della partita Mazzola-Siena. L’incontro non si disputerà domenica 10 dicembre, bensì sabato 9, sempre all’abituale orario delle 14,30. Con tutta probabilità la sfida andrà in scena al Manni di Colle Val d’Elsa, dove la Colligiana giocherà il giorno successivo con il Terranuova Traiana, mentre le giovanili saranno in trasferta. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità. Per la sfida con i bianconeri mister Argilli potrà contare di nuovo su Cruciani (squalificato per un turno, salterà la trasferta a Foiano) e Gianneschi che rientrerà dopo il lungo stop di sette giornate, poi ridotte a sei.