Serve una vittoria a casa Monza e l’aiuto di Milano

Vincere a Monza (al momento settima) e sperare che Taranto non faccia lo stesso a Milano. La situazione della parte bassa della classifica di Superlega vede i pugliesi a +1 su Siena, 16 punti contro 15. Per superare la formazione dell’ex Falaschi la Emma Villas deve vincere, possibilmente in tre o quattro set, sperando che Taranto esca sconfitta a Milano contro una formazione in piena lotta per rientrare nelle prime otto ma non al top della forma, eufemisticamente. Se Siena ottenesse tre punti a Taranto basterebbe comunque vincere in cinque set, perché arrivando a pari a quota 18 i pugliesi sarebbero salvi perché avrebbero lo stesso numero di vittorie ma un coefficiente set migliore. In caso di successo senese in cinque set e sconfitta 3-2 di Taranto, quindi con arrivo a quota 17 a pari merito la Emma Villas sarebbe invece salva perché rispetto agli avversari avrebbe una vittoria in più (al momento sono 5 ciascuna).