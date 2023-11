Semifinale playoff. Il Tc Sinalunga punta allo scudetto

Primo round a Sinalunga. Nella semifinale di andata dei play-off scudetto, il circolo guidato dal presidente Marzio Bernardini batte per 4-2 il Ct Palermo, squadra affrontata lo scorso anno nella finalissima che portò ad un risultato storico, la vittoria del campionato di serie A1. Domenica prossima il ritorno a Palermo e con un pareggio (3-3) il Tc Sinalunga avrebbe la finale garantita a Torino mentre in caso di parità si giocherà un doppio decisivo. Le sfide di andata hanno visto, nei singolari, le vittorie di Marcello Serafini e Andrea De Marchi in due set mentre Roca Batalla e Gigante sono stati protagonisti di partite combattute ma hanno perso in tre set rispettivamente contro Caruso e Giannessi, giocatori forti. Nei doppi, un punto di forza di Sinalunga, Serafini-Roca Batalla e Luca Vanni insieme a Matteo Gigante portano a casa due punti di grande importanza in ottica della sfida di ritorno. Finisce 4-2 con il Tc Sinalunga che parte così leggermente favorito nel match che arriverà tra pochi giorni nel capoluogo siciliano. Ma non sarà semplice, si prevede una trasferta impegnativa (partenza da Roma sabato mattina): il Ct Palermo è una squadra solida e con tennisti di qualità. Sarà una bella sfida, Torino intanto è più vicina e quello che, per alcuni, sembrava qualcosa di irripetibile quest’anno si sta rilevando una conferma: vada come vada il piccolo Tc Sinalunga è ancora tra i migliori circoli d’Italia. Nell’altra semifinale Tc Crema avanti contro il Ct Vela Messina per 4-2, finalissima in calendario il 10 dicembre al Circolo Stampa Sporting.

Luca Stefanucci