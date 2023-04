Semifinale playoff contro Prato La Mens Sana conta gli assenti

Manca poco alla prima palla a due della semifinale playoff tra Mens Sana Basktball Academy e Pallacanestro Prato 2000 che prenderà il via lunedì pomeriggio alle 18. Il tecnico dei biancoverdi Binella farà la conta degli assenti per capire chi portare nei dieci a referto. Sicuramente non Lazzeri, alle prese ancora col problema alla schiena che ha condizionato sostanzialmente tutta la fase finale del campionato, mentre è da valutare la disponibilità di Menconi, assente a Castelfiorentino domenica. Il play nativo di Cararra farà di tutto per esserci e le sensazioni che trapelano dal club sono buone. La società intanto ha comunicato che, riguardo alla prima partita sul parquet della Palestra Toscanini in via Arturo Toscanini a Prato, il prezzo del biglietto è di 8 euro. Data la ridotta capienza della palestra pratese, la Mens Sana ha deciso di gestire i pochi tagliandi disponibili in collaborazione con l’Associazione ‘Io Tifo Mens Sana’. Confermate intanto date e orari delle altre quattro gare in programma: gara2 si giocherà, sempre alla Palestra Toscanini di Prato alle 21,15 di giovedì 4 maggio. Gara3 andrà in scena invece al PalaEstra tre giorni dopo, ovvero domenica 7 maggio alle ore 18. L’eventuale gara4 sempre in Viale Achille Sclavo mercoledì 10 maggio alle 21. Il quinto ed ultimo atto sarà invece disputato, nel caso le due formazioni fossero sul 2-2 dopo le prime quattro sfide, il 14 maggio a Prato nel consueto orario domenicale delle 18. I playoff di C Gold in realtà iniziano già domani con la prima sfida tra Virtus e Altopascio (al PalaPerucatti alle 21) e con Arezzo-Lucca (18). Domenica il derby pistoiese tra Agliana e Quarrata (18).

Guido De Leo