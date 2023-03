Scontro salvezza tra la Maginot e lo Scandicci

Spareggio salvezza questa sera alle 21 al PalaPerucatti dove la Parmolaia Maginot ospita Scandicci per la settima giornata di ritorno. Senesi quartultimi in classifica con 12 punti, gli ospiti inseguono a 2 lunghezze di distanza. In palio ci sono 2 punti pesantissimi. Scende in campo alle 21 anche la Advinser Asciano che va a far visita al Calenzano. I ragazzi di coach Lasi dopo un periodo molto positivo sono incappati nuovamente in un passaggio a vuoto e questa sera vanno alla ricerca del riscatto. Oggi alle 18,30 in campo anche la Nesi Tappezzerie Poggibonsi. I giallorossi di coach Pacini, che non vogliono perdere contatto con il terzo posto, l’ultimo utile per i playoff, affrontano la difficile trasferta fiorentina sul campo della Sancat, che segue in classifica i valdelsani di 2 punti. Chiude il programma il Valdelsa Basket: i colligiani di coach Frati sono attesi da un importante scontro diretto playoff contro Affrico Firenze. Palla due domani pomeriggio alle 18 al PalaFrancioli.