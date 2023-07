Savorani preparerà i portieri della Fiorentina

Torna in Italia e in serie A Marco Savorani, a lungo preparatore dei portieri dell’Ac Siena (dal 2010 al 2014), e reduce da due prestigiose esperienze prima con la Roma (tra settore giovanile e prima squadra) e Tottenham. Savorani è infatti diventato, a sorpresa, il nuovo preparatore degli estremi difensori della Fiorentina prendendo il posto di Benassi (altro ex bianconero) che è tornato a gestire quelli della Primavera. Savorani arrivò alla Robur con mister Conte, che aveva conosciuto all’Atalanta, nel luglio del 2010 e poi ritrovato a Londra nella scorsa stagione. Nel mezzo una proficua esperienza nella sua società del cuore, ovvero la Roma, dove ha contribuito in maniera determinante all’esplosione del portiere brasiliano Alisson, adesso al Liverpool.