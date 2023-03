"Sarà una partita molto stimolante"

"Ad Alessandria è arrivata una vittoria importante, la squadra ha voluto il successo: tanti complimenti a loro. Ora ci attende, un’altra partita molto stimolante". Così il tecnico della Lucchese Ivan Maraia che potrebbe optare per qualche cambiamento. Nel 4-3-3 rossonero (più difficile vedere il 3-5-2) in attacco potrebbe esserci, con Panico e Rizzo Pinna (quest’ultimo autore del gol decisivo in Piemonte) l’ex bianconero Fabbrini. In mediana Mastalli e Visconti ai lati di Franco mentre in difesa sulle corsie spazio a Quirini e Alagna.