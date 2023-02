Sangi, ci siamo! Gracciano a Stia Monteroni-Meroni

Nel girone I del campionato di seconda categoria il Sangimignano può cominciare a fare la sua grande festa per la promozione in prima con un paio di mesi di anticipo rispetto alla fine del torneo. Domani riceve la Grevigiana: evitiamo i cavilli matematici, perché con 24 punti di vantaggio a nove partite dalla fine, i giochi sono più che fatti! Nel girone L difficile trasferta del Guazzino a Stia mentre al Bettolle, in casa con il Terontola, basta non perdere (ma se vince è molto meglio…). Il girone M continua ad affascinare, con tre squadre in piena lotta per il primato: domani giocano tutte e tre in casa, e cioè l’Acquaviva riceve la Virtus Biancoazzurra, il Radicondoli attende l’Atletico Piancastagnaio e il Radicofani ospita l’Asciano. L’impegno più delicato è quello dei rossoneri, contro il forte Atletico. Le altre partite in programma sono Monteroni-Meroni, Serre-Cetona, Rosia-Petroio, Staggia-Castellina in Chianti e Voluntas Trequanda-Berardenga.

Giu.Ste.