Sandro Andreozzi si piazza secondo in Coppa del Mondo

Sandro Andreozzi supera le leggi della fisica e sfreccia tra le strade di Nusenna (nel comune di Gaiole in Chianti) conquistando il secondo posto alla Coppa del Mondo Downhill. Grande prestazione dell’atleta biancoverde che nei giorni scorsi ha preso parte alla Coppa del Mondo Downhill, organizzata proprio dalla Mens Sana Speed Down, che si è svolta in un percorso ripido e tortuoso. Il mensanino ha eseguito una discesa impeccabile, sfruttando al massimo la forza di gravità in sella al suo mezzo a due ruote. Velocità e determinazione lo hanno affermato come vicecampione del mondo, superando avversari ben più attrezzati provenienti da tutto il mondo. Andreozzi, classe 69, lucchese di nascita ma con la Mens Sana nel cuore, ha partecipato alla Coppa del Mondo Downhill con una gravity bike interamente preparata dall’atleta. Non c’era da stupirsi del successo vista la grande esperienza che il mensanino vanta.